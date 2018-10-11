2018-10-11T11:50:03+03:00
Общество

Амурских следователей возглавил Станислав Белянский

В управлении СКР по Амурской области новый руководитель
Алексей КОЗЫРИН
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Станислав Юрьевич Белянский.Станислав Юрьевич Белянский.
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11 октября в СУ СКР по Амурской области был представлен новый руководитель ведомства. По этому случаю из Москвы прибыл помощник Председателя Следственного комитета Российской Федерации Сергей Николаевич Горяйнов. Он и представил нового руководителя, Станислава Белянского, коллективу.

Станислав Юрьевич – из Волгограда, там и служил сначала в прокуратуре, затем – в Следственном комитете. Последние два года был заместителем руководителя следственного управления по Новгородской области. Не раз поощрялся за отличную службу.

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