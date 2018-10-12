2018-10-12T03:50:56+03:00
Происшествия

Суд оставил под стражей бывшего главу Циолковского

Николая Кохно оставили в тюрьме
Алексей КОЗЫРИН
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Адвокат Николая Кохно, бывшего главы амурского города Циолковский, попросил суд выпустить обвиняемого под залог или перевести на домашний арест. С момента задержания Кохно находится за решеткой. Однако суд не пошел на встречу защите.

- Обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении Кохно Н.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу, не отпали и продолжают оставаться значимыми, необходимость в данной мере пресечения не отпала. Кохно Н.Н. обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое он может быть осужден на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Напомним, Николай Кохно обвиняется в злоупотреблении служебным положением. Он был задержан в ноябре 2017 года и пробудет за решеткой как минимум до декабря 2018 года. К этому времени следствие в его отношении может быть завершено.

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