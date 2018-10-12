2018-10-12T07:34:08+03:00
Происшествия

В Приамурье снят режим ЧС

Режим Чрезвычайной ситуации, введенный после обрушения моста в Свободном, отменен
Алексей КОЗЫРИН
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Комиссия по чрезвычайной ситуации решил отменить введенный в Амурской области режим ЧС. Такое решение было принято 12 октября.

- На заседании было решено с 12 октября отменить режим ЧС регионального характера на территории Амурской области в связи с завершением работ по разбору фрагментов обрушившегося моста, расчисткой железнодорожных путей, восстановлением движения поездов до штатного режима и обустройством автомобильных дорог в залинейную часть Свободного, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Режим ЧС действовал в регионе с 9 октября, дня, когда в Свободном произошло ЧП – обрушение путепровода на железнодорожные пути.

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