В Приамурье работницу столовой накажут за то, что накладывала еду руками

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-12T08:55:05+03:00

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Учащиеся школы в амурском Сковородино пожаловались на то, что одна из работниц столовой накладывала еду в тарелки руками. Скандал подняли родители, на их сообщения в Сети отреагировал Роспотребнадзор.

- Это грубое нарушение санитарных требований. Управлением Роспотребнадзора по Амурской области незамедлительно приняты административные меры в отношении организатора питания в школе. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении виновного лица, - сообщают в амурском Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют родителям шире использовать механизм контроля за организацией питания детей через родительские комитеты. И в случае нарушений, звонить на горячую линию Управления Роспотребнадзора 8 (4162) 20-20-20.