В Приамурье работницу столовой накажут за то, что накладывала еду руками
Учащиеся школы в амурском Сковородино пожаловались на то, что одна из работниц столовой накладывала еду в тарелки руками. Скандал подняли родители, на их сообщения в Сети отреагировал Роспотребнадзор.
- Это грубое нарушение санитарных требований. Управлением Роспотребнадзора по Амурской области незамедлительно приняты административные меры в отношении организатора питания в школе. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении виновного лица, - сообщают в амурском Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре также рекомендуют родителям шире использовать механизм контроля за организацией питания детей через родительские комитеты. И в случае нарушений, звонить на горячую линию Управления Роспотребнадзора 8 (4162) 20-20-20.