Бывшего мэра Свободного задержали в зале суда

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-12T10:54:05+03:00

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12 октября Благовещенский городской суд отправил под арест Юрия Романова, бывшего мэра Свободного, обвиненного в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, да еще и в корыстных целях. О заключении под стражу экс-главы амурского города суд попросило следствие.

- Судом обсуждался вопрос о возможности применения к Романову более мягкой меры пресечения, однако исходя из интересов общества и принимая во внимание данные о личности Романова суд посчитал, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения на имеется, - сообщили в Благовещенском городском суде.

За решеткой Романов проведет ближайшие два месяца. Его заключение может быть продлено вплоть до решения суда по его делу.

Напомним, Романов ушел с поста мэра Свободного по собственному желанию.