В Свободном задохнулся ребенок

СЕГОДНЯ 04:08 2018-10-13T04:26:55+03:00

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Несчастный случай произошел в четверг, 11 октября в городе Свободный Амурской области. В одной из квартир дома по улице Орджоникидзе, примерно в полдень, в одеяле задохнулся ребенок. Трагедия случилась с малышом 2017-го года рождения. Родители в тот момент были дома.

Как рассказал журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский, семья, в которой воспитывался ребенок благополучная.

В настоящее время выясняются причины произошедшего, следствием проводятся экспертизы.