2018-10-13T10:16:33+03:00
Происшествия

В Благовещенске, на мосту через Зею столкнулись несколько машин

Из-за массового ДТП образовалась огромная пробка
Евгения НИФОНТОВА
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Сегодня, 13 октября, в обед, на мосту через реку Зея произошла массовая автомобильная авария. По словам очевидцам, ДТП несерьезное и потсрадавших нет.

- Авария незначительная, зато в пробке час простояли, - делится одна из автомобилистов в соцсетях.

Действительно, огромный затор с обеих сторон моста не давал водителям по часу преодолеть этот участок дороги. На видео из соцсетей видно, что "хвост" затора вышел далеко за пределы самого моста через Зею.

Пробка на мосту через Зею.

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