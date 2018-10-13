В Благовещенске, на мосту через Зею столкнулись несколько машин

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-13T10:16:33+03:00

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Сегодня, 13 октября, в обед, на мосту через реку Зея произошла массовая автомобильная авария. По словам очевидцам, ДТП несерьезное и потсрадавших нет.

- Авария незначительная, зато в пробке час простояли, - делится одна из автомобилистов в соцсетях.

Действительно, огромный затор с обеих сторон моста не давал водителям по часу преодолеть этот участок дороги. На видео из соцсетей видно, что "хвост" затора вышел далеко за пределы самого моста через Зею.