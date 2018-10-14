В Благовещенске по время пожара в жилом доме эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 07:31 2018-10-14T07:31:00+03:00

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В Благовещенске в субботу, 13 октября в жилом доме на улице Загородной случился пожар. В одном из подъездов загорелась электрощитовая.

Происшествие случилось вечером, пожарные оперативно выехали на место в 22.33. Оказалось, что горит электрощитовая на первом этаже одного из подъездов. Специалистам удалось ликвидировать очаг горения и спасти 20 жильцов.

- Из задымленного подъезда пожарные спасли шесть человек, из них двое детей, еще 14 человек эвакуировали, - поясняет пресс-служба главного управления МЧС России по амурской области.

Известно, что в тушении принимали участие 11 человек личного состава благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда управления ГО и ЧС Благовещенска.

По предварительным данным пожар случился из-за короткого замыкания. Точную причину и виновника происшествия придется установить специалистам.