2018-10-14T07:31:00+03:00
Происшествия

В Благовещенске по время пожара в жилом доме эвакуировали людей

Ольга ЗУБАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Благовещенске в субботу, 13 октября в жилом доме на улице Загородной случился пожар. В одном из подъездов загорелась электрощитовая.

Происшествие случилось вечером, пожарные оперативно выехали на место в 22.33. Оказалось, что горит электрощитовая на первом этаже одного из подъездов. Специалистам удалось ликвидировать очаг горения и спасти 20 жильцов.

- Из задымленного подъезда пожарные спасли шесть человек, из них двое детей, еще 14 человек эвакуировали, - поясняет пресс-служба главного управления МЧС России по амурской области.

Известно, что в тушении принимали участие 11 человек личного состава благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, а также спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда управления ГО и ЧС Благовещенска.

По предварительным данным пожар случился из-за короткого замыкания. Точную причину и виновника происшествия придется установить специалистам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рабочая неделя в Приамурье начнется с минусовых температур и снега
Житель Белогорска напал на китайцев
В Благовещенске, на мосту через Зею столкнулись несколько машин
В Благовещенске перекроют дороги
В Свободном задохнулся ребенок
Бывшего мэра Свободного задержали в зале суда
В Приамурье работницу столовой накажут за то, что накладывала еду руками
В Приамурье снят режим ЧС
Суд оставил под стражей бывшего главу Циолковского
Амурских следователей возглавил Станислав Белянский
В Амурской областной инфекционной больнице произошел пожар
Поезда по Транссибу пошли без задержек
Благовещенская полиция задержала юриста, обманувшего горожанку
В Благовещенске пройдет всероссийский молодежный космический фестиваль
Амурский губернатор сменил руководителя Фонда капремонта
Движение поездов через Свободный восстановят только через несколько часов
После ЧП в Свободном решили проверить все мосты
Поезда по перекрытому рухнувшим мостом Транссибу пустят через час
Губернатор Приамурья: для ликвидации последствий обрушения моста выделим деньги из резервов
Власти назвали причину обрушения моста в Свободном
Появилось видео обрушения моста в Свободном
Стало известно о состоянии водителя, пострадавшего при обрушении моста в Свободном
После обрушения моста в Свободном ввели режим ЧС
Полиция задержала человека, убившего благовещенца на автобусной остановке
В Приамурье впервые поставили прививку от гриппа почти половине населения
Спасатели ищут рыбака, пропавшего в Приамурье
За три дня в Благовещенске задержали 39 пьяных водителей
В МЧС рассказали о подробностях пожара на Воронкова