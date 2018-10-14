Житель Белогорска напал на китайцев

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-14T07:48:42+03:00

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Житель Белогорска сел в тюрьму на 9,5 лет за нападение на граждан КНР. Происшествие случилось еще 10 апреля. В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение, что на территории одной из баз случилось разбойное нападение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник проник ночью на территорию базы, избил палкой сторожа и забрал у него сотовый телефон. Дальше он прошел в производственный цех, где находились граждане Китая - мужчина и женщина. Он стал угрожать им и требовать деньги. Получив две тысячи рублей, стал просить больше. Получив отказ, преступник ударил женщину палкой по голове, а мужчину ножом в живот. На их крики прибежал еще один китаец. Ему удалось выбить из рук нападавшего нож и палку. Он удерживал злоумышленника до приезда полиции и скорой помощи. На месте происшествия полицейские обнаружили орудие преступления и шапку с прорезями для глаз. Также стало известно, что до этого случая фигурант в ходе распития спиртных напитков причинил своему другу легкий вред здоровью.

- Суд при назначении наказания данному гражданину учел рецидив преступлений и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.