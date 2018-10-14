2018-10-14T07:48:42+03:00
Происшествия

Житель Белогорска напал на китайцев

Ольга ЗУБАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Белогорска сел в тюрьму на 9,5 лет за нападение на граждан КНР. Происшествие случилось еще 10 апреля. В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение, что на территории одной из баз случилось разбойное нападение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник проник ночью на территорию базы, избил палкой сторожа и забрал у него сотовый телефон. Дальше он прошел в производственный цех, где находились граждане Китая - мужчина и женщина. Он стал угрожать им и требовать деньги. Получив две тысячи рублей, стал просить больше. Получив отказ, преступник ударил женщину палкой по голове, а мужчину ножом в живот. На их крики прибежал еще один китаец. Ему удалось выбить из рук нападавшего нож и палку. Он удерживал злоумышленника до приезда полиции и скорой помощи. На месте происшествия полицейские обнаружили орудие преступления и шапку с прорезями для глаз. Также стало известно, что до этого случая фигурант в ходе распития спиртных напитков причинил своему другу легкий вред здоровью.

- Суд при назначении наказания данному гражданину учел рецидив преступлений и назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рабочая неделя в Приамурье начнется с минусовых температур и снега
В Благовещенске по время пожара в жилом доме эвакуировали людей
В Благовещенске, на мосту через Зею столкнулись несколько машин
В Благовещенске перекроют дороги
В Свободном задохнулся ребенок
Бывшего мэра Свободного задержали в зале суда
В Приамурье работницу столовой накажут за то, что накладывала еду руками
В Приамурье снят режим ЧС
Суд оставил под стражей бывшего главу Циолковского
Амурских следователей возглавил Станислав Белянский
В Амурской областной инфекционной больнице произошел пожар
Поезда по Транссибу пошли без задержек
Благовещенская полиция задержала юриста, обманувшего горожанку
В Благовещенске пройдет всероссийский молодежный космический фестиваль
Амурский губернатор сменил руководителя Фонда капремонта
Движение поездов через Свободный восстановят только через несколько часов
После ЧП в Свободном решили проверить все мосты
Поезда по перекрытому рухнувшим мостом Транссибу пустят через час
Губернатор Приамурья: для ликвидации последствий обрушения моста выделим деньги из резервов
Власти назвали причину обрушения моста в Свободном
Появилось видео обрушения моста в Свободном
Стало известно о состоянии водителя, пострадавшего при обрушении моста в Свободном
После обрушения моста в Свободном ввели режим ЧС
Полиция задержала человека, убившего благовещенца на автобусной остановке
В Приамурье впервые поставили прививку от гриппа почти половине населения
Спасатели ищут рыбака, пропавшего в Приамурье
За три дня в Благовещенске задержали 39 пьяных водителей
В МЧС рассказали о подробностях пожара на Воронкова