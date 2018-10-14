2018-10-14T11:14:55+03:00
Общество

Рабочая неделя в Приамурье начнется с минусовых температур и снега

Ольга ЗУБАРЕВА
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В начале рабочей недели в Приамурье испортиться погода. Синоптики обещают минусовые температуры и мокрый снег.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, в понедельник, 15 октября местами по области ожидается усиление северо-западного ветра в порывах 13-18 м/сек, в Благовещенске 11-16 м/сек. Местами гололедица, налипание мокрого снега.

В большинстве районов пройдет мокрый снег. Температура ночью по северу от -4 до +1 градусов, по югу -2+3 градусов. Днем хоть и будет теплее, но бабье лето уже не вернется: по северу +5+10, по югу от 2 до 7 градусов выше ноля.

В Благовещенске ночью станет облачнее, прогнозируется мокрый снег, температура 0+2 градусов. Днем также облачность сохраниться, даже пройдет снег с дождем. Температура будет держаться на отметке 5 градусов выше нуля.

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