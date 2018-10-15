При столкновении нескольких машин на подъезде к Благовещенску пострадал двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 05:14 2018-10-15T05:14:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовое ДТП случилось в субботу, 13 октября, в 11.18. Сразу несколько машин столкнулись на подъезде к Благовещенску (124 километр) из-за того, что 45-летний водитель Toyota Highlander не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Nissan Tiida, который ехал впереди. От удара «Ниссан» отбросило на еще одну «Тойоту», которая также столкнулась с еще одной иномаркой впереди. Это был Nissan X-Trail, в котором ехал двухлетний ребенок. Юный пассажир получил травмы, несмотря на то, что ехал в автокресле - удар оказался сильным. К слову, пострадал еще один пассажир из автомобиля Nissan Tiida. Обоих осмотрели врачи на месте происшествия, от госпитализации пассажиры отказались.

Как сообщают в городском отделе ГИБДД, всего за пятницу и выходные дни на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 61 ДТП, в пяти из них пострадали восемь человек. А за 9 месяцев этого года на территории города и района случилось 66 ДТП с участием детей - 68 человек получили различные травмы, двое юных пассажиров погибли.