В Приамурье подорожали йод, глицин, анальгетики и ряд других лекарств
Об изменении цен на лекарства в аптеках области сообщает Амурстат. По данным учреждения, индекс потребительских цен в третьем квартале 2018 года составил 100,4%.
В частности, по сравнению с предыдущим кварталом подорожали следующие медикаменты:
- винпоцетин - на 5,3%;
- йод - на 4,5%;
- комбинированные анальгетики - на 4,1%;
- линекс, глицин, нитроглицерин, троксерутин - на 3,3%-3,8%;
- индапамид, кетопрофен, гепарин натрия (гель), нимесулид, амоксициллин - на 2,0%-2,6%.
Впрочем, по данным опять же Амурстата, стоимость некоторых лекарств наоборот снизилась:
- амброксол - на 6,1%;
- сульфацетамид - на 4,5%;
- валидол - на 2,9%;
- бисопролол на 2,6%;
- поливитамины без минералов отечественные, бромгексин, галазолин, аспирин отечественный - на 1,1%-1,7%.