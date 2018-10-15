В Приамурье подорожали йод, глицин, анальгетики и ряд других лекарств

СЕГОДНЯ 05:36 2018-10-15T05:36:24+03:00

А на некоторые медикаменты цены наоборот снизились

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Об изменении цен на лекарства в аптеках области сообщает Амурстат. По данным учреждения, индекс потребительских цен в третьем квартале 2018 года составил 100,4%.

В частности, по сравнению с предыдущим кварталом подорожали следующие медикаменты:

- винпоцетин - на 5,3%;

- йод - на 4,5%;

- комбинированные анальгетики - на 4,1%;

- линекс, глицин, нитроглицерин, троксерутин - на 3,3%-3,8%;

- индапамид, кетопрофен, гепарин натрия (гель), нимесулид, амоксициллин - на 2,0%-2,6%.

Впрочем, по данным опять же Амурстата, стоимость некоторых лекарств наоборот снизилась:

- амброксол - на 6,1%;

- сульфацетамид - на 4,5%;

- валидол - на 2,9%;

- бисопролол на 2,6%;

- поливитамины без минералов отечественные, бромгексин, галазолин, аспирин отечественный - на 1,1%-1,7%.