СЕГОДНЯ 05:57 2018-10-15T05:57:31+03:00

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Утром в понедельник, 15 октября, большая часть жителей Приамурья увидела в окно падающий хлопьями снег. Хоть он и таял, чуть долетая до земли, но поволноваться амурчан заставил: неужто пришла к нам настоящая холодная осень? Циклон с мокрым снегом и ветром пришел с запада страны. Но синоптики успокаивают жителей Приамурья: осадки и минусовые температуры - это временное явление. После первого снега осень еще порадует благовещенцев хорошей погодой.

- В понедельник, 15 октября, на большей части Амурской области бушевал циклон - погода держалась облачная, с осадками, - пояснила ведущий синоптик Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская. - Но уже ночью прогнозировались прояснения. В ближайшие дни и до конца недели вернется устойчивая ясная погода.

Температура воздуха в Благовещенске ночью будет составлять от 0 до 5 градусов мороза. Днем же будет теплее: во вторник и среду - до 8 градусов выше ноля, а ближе к выходным воздух прогреется от 10 до 13 градусов. Дневные температуры, по прогнозам синоптиков, достаточно высокие, так что к амурчанам вернется относительное осеннее тепло.