Благовещенцы впервые увидят открытую репетицию театра огня

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-15T09:30:22+03:00

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В этом году благовещенскому театру огня «Одержимые» исполняется 10 лет. В честь этого события в Амурском областном доме народного творчества состоится большой концерт «Нам 10 лет», а за несколько дней до него - открытая репетиция, на которой все желающие смогут увидеть, как рождается эффектное шоу от «Одержимых». Отрабатывать свои приемы прямо на глазах у зрителей амурские фаерщики будут впервые.

«Репетиция в открытом формате - это еще и возможность диалога со зрителями. Все желающие смогут стать непосредственными участниками происходящего и сделать свои первые шаги, осваивая тренировочный реквизит. Или даже записаться в коллектив (если ваш возраст 10 лет и старше)», - сообщается на сайте АОДНТ.

Открытая репетиция пройдет в сквере АОДНТ (ул. Ленина, 167) 17 октября в 18.30. К слову, здесь зрители смогут приобрести билеты на сам юбилейный концерт по привлекательной цене. Он состоится 26 октября в 19.00 в АОДНТ. Амурчане увидят лучшие номера за прошедшие годы. Помимо театра огня на сцену АОДНТ выйдут и другие творческие коллективы, которые сотрудничают с «Одержимыми»: студия «Balkon», образцовый хореографический ансамбль «Мы», образцовая студия танца «Траффик», студия современного эстрадного танца «Эксклюзив», клуб исторической реконструкции «Ясень» и другие. Завершится программа, конечно же, эффектным файер-шоу на открытой площадке АОДНТ.