В Приамурье детям рассказывают, что такое кредиты и депозиты

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-15T10:04:11+03:00

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Жителей Амурской области решили обучать финансовой грамотности с юных лет. Курс «Основы финансовой грамотности» с начала года читают в 27 садиках и школах в рамках соглашения Центробанка России и регионального минобрнауки.

«Прежде чем запускать проект, был проведен социологический опрос по вопросам организации обучения основам финансовой грамотности в образовательных организациях области. В нем поучаствовали 2252 человека, из которых 43% опрошенных посчитали уровень финансовой грамотности детей низким», - пояснили в отделе общего образования министерства образования и науки области.

Детям рассказывают о том, что такое финансовое планирование, доходы и расходы, депозит, кредит (а также - переплата по нему), как пользоваться банковской картой и не попасть на удочку мошенников. Основам финансовой грамотности уже начали учить детей в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске, Зее, Тынде и Шимановске, а также в Константиновском, Михайловском, Ивановском и Серышевском районах. Новый предмет осваивают около полутора тысяч человек в возрасте от 6 до 18 лет, уточняют в правительстве.

К слову, финансовую грамотность юных амурчан повышают не только на уроках. Также для них проводятся встречи со специалистами Центробанка, олимпиады, мастер-классы, конкурсы, викторины и так далее.