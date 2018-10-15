В Амурской области иномарка выехала на встречку и врезалась в патрульную машину

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-15T13:24:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Екатеринославка Октябрьского района сегодня, 15 октября, в 03.30 ночи случилось ДТП, в котором пострадал полицейский. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с полицейским ВАЗом. В результате столкновения инспектор ДПС, находившийся на пассажирском сиденье патрульной машины, получил травму.

- У водителя иномарки специалисты обнаружили клинические признаки опьянения, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области. - По факту ДТП проводится служебная проверка.

В отношении водителя иномарки полицейские составили протоколы о двух административных правонарушениях - за выезд на встречную полосу и отсутствие полиса ОСАГО. Кроме того, было возбуждено административное производство за управление автомобилем в состоянии опьянения.