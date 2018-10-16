2018-10-16T05:37:58+03:00
Происшествия

В амурском Белогорске две новостройки пострадали от рук вандалов

В преступлении подозревают местных подростков
Полина ОЗЕРОВА
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В таких случаях говорят: «Как Мамай прошелся». В Белогорске злоумышленники пробрались в новостройки и от души там покуражились - повредили розетки и выключатели, двери и электропроводку, вырвали дверные ручки и полотенцесушители, и даже выкрутили лампочки. Не пощадили и пожарную сигнализацию - ее попросту вырвали. А уходя, прихватили кое-какое имущество. Всего пострадали 17 квартир в двух домах, куда еще даже не успели заселиться жильцы.

О случившемся сообщили в дежурную часть белогорской полиции. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, сотрудники уже установили подозреваемых - ими оказались подростки. Имущество, похищенное из квартир, у них забрали. Собранные материалы полицейские передадут в следственные органы, где будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В белогорской администрации уточняют - эти квартиры предназначались для переселенцев из аварийного жилья. К слову, один из юных вандалов воспитывается в многодетной семье.

- Он проживает в доме, подлежащем для переселения из ветхого и аварийного жилья. По сути, будущий переселенец разгромил квартиры переселяемых. Сегодня специалистами определен размер ущерба. Стоимость нового оборудования с услугами по его замене оценивается почти в 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба мэрии Белогорска.

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