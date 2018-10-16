2018-10-16T05:13:49+03:00
Общество

Амурчанам предлагают заработать на «Золотой миле» 200 тысяч рублей

Для этого надо предложить лучший проект благоустройства и реконструкции территории
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Благовещенская администрация объявила открытый конкурс на лучшее архитектурно-дизайнерское решение реконструкции и благоустройства площади имени Ленина и примыкающей территории «Золотой мили». Это значит, что принять участие в нем может любой желающий. Проекты на конкурс будут принимать до пяти часов вечера 3 декабря. Знаете, как лучше обустроить «лицо города»? Предлагайте свой вариант. Тем более что за победу в конкурсе полагаются дипломы и денежные призы: за первое место - 200 тысяч рублей, за второе - 100 тысяч рублей и за третье - 50 тысяч рублей.

Как уточняет пресс-служба мэрии, предложенные проекты администрация может потом использовать «в порядке, предусмотренном условиями конкурса и действующим законодательством». Проекты будут принимать в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Зейская, 173А, каб.315, 316. Здесь же можно получить необходимые исходные материалы для разработки своего проекта. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте благовещенск.рф, а все интересующие вопросы задать по телефонам 991-759 и 991-751.

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