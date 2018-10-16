2018-10-16T08:07:23+03:00
Происшествия

За выходные в Благовещенском районе неизвестные украли два канализационных люка

Подобные случаи в областном центре происходят все чаще
Юлия ГОМАН
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Сразу две крышки от канализационных колодцев пропали в селе Чигири 13 октября. Как отмечают в «Амурских коммунальных системах», случаи воровства люков с начала 2018 года в Благовещенске участились. Неизвестные крадут их, чтобы сдал на металлолом.

- Каждая крышка обходится предприятию в 6 тысяч рублей. Но большую опасность для жителей города и автотранспорта представляют открытые колодцы, в особенности в темное время суток, - уточняют в пресс-службе АО «АКС».

Предприятие подсчитало: всего за 2017 и 2018 годы было возбуждено 10 уголовных дел в связи кражами принадлежащих ему крышек канализационных колодцев. Раскрыли два преступления, часть имущества вернули. В частности, в январе прошлого года задержали двух мужчин, направлявшихся со своей «добычей» в пункт приема металла.

Проблему кражи люков предприятие держит на ежедневном контроле. На балансе «АКС» находятся 180 километров тепловых сетей с тремя тысячами люков, а в хозяйстве филиала «Амурводоканал» число колодцев составляет 15400. Объем большой, поэтому специалисты обращаются к жителям областного центра за помощью. Если вы увидели открытый люк, то об этом необходимо сообщить «АКС» через мессенджеры WhatsApp и Viber 879145857505, с помощью электронной почты n.savinok@amurcomsys.ru или по телефону 8(4162) 51-88-16. А если вы увидели, как кто-то крадет крышку, звоните в полицию.

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