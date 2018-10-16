2018-10-16T09:27:17+03:00
Общество

К 2021 году в благовещенском аэропорту построят новую взлетную полосу

В амурском правительстве обсудили пути развития авиаперевозок в регионе
Полина ОЗЕРОВА
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Реконструкцию аэропорта «Игнатьево» в Благовещенске обсудили на совещании под председательством губернатора области Василия Орлова. В частности, стало известно, что уже на этой неделе должны объявить конкурс на определение подрядчика, который будет проводить работы. В рамках реконструкции в благовещенском аэропорту должны построить новую взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, а также комплекс зданий и сооружений. Предполагается финансирование из федерального бюджета: 2019 год - 1320,8 миллиона рублей; 2020 год - 2400,0 миллиона рублей; 2021 год - 949,2 миллиона рублей. Всего выделят 4 670,0 миллиона рублей. Срок реализации проекта определили на 2019 - 2021 годы.

Также на совещании обсудили пути развития авиаперевозок в регионе. На сегодняшний день 85% пассажирских авиаперевозок по Дальнему Востоку осуществляет компания «Аврора». Ее представители высказали амурским властям свои предложения по развитию авиации в области. В том числе упоминался пример Приморья, где сеть региональных аэропортов находится в ведении местного правительства.

- Кроме того, авиакомпания предлагает внести предложения по изменению федерального законодательства, предусматривающего развитие и субсидирование авиации в регионах с труднодоступными населенными пунктами, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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На Западе это традиция - называть самые лучшие аэропорты в честь знаменитых граждан. Тот же «Шарль де Голль» в Париже или «Джон Кеннеди» в Нью-Йорке. В России решили последовать такой моде и дать особые имена сразу 45 аэропортам федерального и международного значения. Благовещенск в этот список тоже попал (читать дальше).

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