2018-10-16T10:28:55+03:00
Происшествия

В Приамурье водитель с пятью килограммами марихуаны пытался скрыться от полиции

Стражам порядка пришлось пуститься в погоню
Юлия ГОМАН
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Фото: 28.мвд.рфФото: 28.мвд.рф
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Подозрительную машину полицейские заметили в Константиновском районе. Потребовали остановиться, а водитель вдруг прибавил скорости и начал удирать. Сотрудники ДПС пустились в погоню. Остановить автомобиль удалось на полевой дороге между селами Крестовоздвиженка и Верхний Уртуй. В салоне полицейские нашли растительную массу с характерным запахом конопли, а также все необходимое для изготовления наркотиков - ведро, центрифуга, пресс-устройство, растворитель и так далее.

- Согласно заключению эксперта, изъятая растительная масса является марихуаной весом более пяти килограммов. Запрещенное вещество принадлежало водителю автомобиля - ранее судимому гражданину 1985 года рождения, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Полицейским мужчина рассказал, что собрал коноплю не на продажу, а для себя. Фото: 28.мвд.рф

Полицейским мужчина рассказал, что собрал коноплю не на продажу, а для себя. Фото: 28.мвд.рф

Полицейским мужчина рассказал, что собрал коноплю не на продажу, а для себя. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконное приобретение, хранение и т.д. наркотических средств в крупном размере. Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности за управление незарегистрированной машиной, невыполнение требований полиции об остановке и прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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