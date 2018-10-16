В Благовещенске пожарные потушили крышу Центрального рынка

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-16T11:06:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 16 октября, небольшой пожар случился на Центральном рынке Благовещенска. Загорелась крыша здания крытого рынка.

- На момент прибытия боевых расчетов шел дым с кровли здания. В 11.28 открытое горение было ликвидировано. В результате пламя повредило деревянную обрешетку кровли здания на общей площади около 15 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На тушение выезжали 16 сотрудников благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. К счастью, пострадавших не оказалось, эвакуировать людей не пришлось. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при разогреве битума.

К слову, на территории рынка сейчас строится новый торговый центр, а местные продавцы отмечают, что у них стало намного меньше покупателей.