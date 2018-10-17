В Сковородинском районе на автодороге «Амур» сгорел мост

СЕГОДНЯ 05:08 2018-10-17T05:08:51+03:00

Это был двухпролетных деревянно-балочный мост, построенный в 1985 году. Фото: instagram.com/mintransstroyamur

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В Амурской области снова сгорел деревянный мост. ЧП случилось в понедельник, 15 октября, в Сковородинском районе на четвертом километре автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к ж/д станции Ульручьи» от автодороги «Амур». Это был двухпролетных деревянно-балочный мост, построенный 33 года назад - в 1985 году. Его длина составляла 15 метров.

На официальной странице министерства транспорта и строительства Амурской области в «Инстаграме» сообщается, что остатки моста демонтировали, будет проводиться обустройство водопропускной трубы и объезда для безопасного движения транспорта.

В причинах случившегося предстоит разобраться компетентным органам.

К слову, это не первый подобный случай в Сковородинском районе. В октябре прошлого года здесь загорелся неэксплуатируемый автомобильный мост между станциями Ковали и Ульручьи. Сообщалось, что причиной пожара мог стать поджог.