2018-10-17T05:47:26+03:00
Происшествия

В Приамурье разыскивают мужчину, который пропал еще в августе

О его местонахождении до сих пор ничего не известно
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Денис Адиевич Петров. Фото: 28.мвд.рфДенис Адиевич Петров. Фото: 28.мвд.рф
Изменить размер текста:

41-летний Денис Адиевич Петров ушел из дома в Райчихинске в августе этого года. Поисками мужчины, местонахождение которого до сих пор не известно, занимаются сотрудники местной полиции.

На вид пропавшему амурчанину 43 года, рост составляет 180 сантиметров, телосложение полное, глаза зеленые, цвет волос темно-русый, короткая стрижка. В день своего исчезновения мужчина был одет в трико черного цвета, синюю олимпийка с рукавами красного цвета с термя тонкими белыми полосками, серую футболку-поло, голубые кроссовки со вставками салатового цвета.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщить об этом в МО МВД России «Райчихинское» по телефонам 8 (41647) 2-23-97 и 2-33-86 или 02. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На благоустройство своих поселков жители Приамурья сами потратили 173 тысячи рублей
Житель Благовещенска купил стероиды и попал под суд
Полицейский из Тамбовки представит Приамурье на заключительном этапе конкурса «Народный участковый-2018»
В Сковородинском районе на автодороге «Амур» сгорел мост
В Благовещенске пожарные потушили крышу Центрального рынка
В Приамурье водитель с пятью килограммами марихуаны пытался скрыться от полиции
К 2021 году в благовещенском аэропорту построят новую взлетную полосу
За выходные в Благовещенском районе неизвестные украли два канализационных люка
Амурчанам предлагают заработать на «Золотой миле» 200 тысяч рублей
В амурском Белогорске две новостройки пострадали от рук вандалов
В Амурской области иномарка выехала на встречку и врезалась в патрульную машину
В Приамурье детям рассказывают, что такое кредиты и депозиты
Благовещенцы впервые увидят открытую репетицию театра огня
Осень еще порадует благовещенцев хорошей погодой
В Приамурье подорожали йод, глицин, анальгетики и ряд других лекарств
При столкновении нескольких машин на подъезде к Благовещенску пострадал двухлетний ребенок
Рабочая неделя в Приамурье начнется с минусовых температур и снега
Житель Белогорска напал на китайцев
В Благовещенске по время пожара в жилом доме эвакуировали людей
В Благовещенске, на мосту через Зею столкнулись несколько машин
В Благовещенске перекроют дороги
В Свободном задохнулся ребенок
Бывшего мэра Свободного задержали в зале суда
В Приамурье работницу столовой накажут за то, что накладывала еду руками
В Приамурье снят режим ЧС