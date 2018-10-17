В Приамурье разыскивают мужчину, который пропал еще в августе

СЕГОДНЯ 05:46 2018-10-17T05:47:26+03:00

О его местонахождении до сих пор ничего не известно

Изменить размер текста: A A

41-летний Денис Адиевич Петров ушел из дома в Райчихинске в августе этого года. Поисками мужчины, местонахождение которого до сих пор не известно, занимаются сотрудники местной полиции.

На вид пропавшему амурчанину 43 года, рост составляет 180 сантиметров, телосложение полное, глаза зеленые, цвет волос темно-русый, короткая стрижка. В день своего исчезновения мужчина был одет в трико черного цвета, синюю олимпийка с рукавами красного цвета с термя тонкими белыми полосками, серую футболку-поло, голубые кроссовки со вставками салатового цвета.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщить об этом в МО МВД России «Райчихинское» по телефонам 8 (41647) 2-23-97 и 2-33-86 или 02. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.