2018-10-17T07:38:35+03:00
Общество

Полицейский из Тамбовки представит Приамурье на заключительном этапе конкурса «Народный участковый-2018»

Артем Тарасенко победил в народном голосовании на уровне региона
Юлия ГОМАН
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Участковый из Тамбовского района Артем Тарасенко. Фото: 28.мвд.рфУчастковый из Тамбовского района Артем Тарасенко. Фото: 28.мвд.рф
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Накануне, 16 октября, завершился второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2018». Амурчане выбирали самого достойного кандидата, который будет представлять нашу область уже на заключительном этапе. По результатам онлайн-голосования из трех претендентов вперед вышел участковый из Тамбовского района Артем Тарасенко.

- Артем Тарасенко служит в органах внутренних дел более 10 лет, семь из которых в должности участкового. В его территорию обслуживания входят села Корфово, Красное, Муравьевка, Резуновка, Куропатино, Духовское. На обслуживаемом участке проживает около полутора тысяч человек, и каждый из них знает своего участкового, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Заключительный этап конкурса, на котором определится лучший участковый страны, пройдет в ноябре. Онлайн-голосование продлится с 1 по 10 ноября. Напомним, в 2013 году победу в конкурсе, обойдя коллег из городов-миллионников, одержал полицейский из Приамурья Сергей Мажей. Кто знает, может, и в этом году, благодаря поддержке земляков, наш участковый станет лучшим в России.

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