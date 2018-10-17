Житель Благовещенска купил стероиды и попал под суд

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-17T11:14:59+03:00

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Благовещенца, занимающегося силовым видом спорта, осудили за контрабанду сильнодействующих веществ. Преступление он совершил в марте этого года. Мужчина решил улучшить свои результаты с помощью анаболических стероидов. Только вот в России продажа таких препаратов запрещена - в их составе есть сильнодействующие вещества.

Покупал стероиды мужчина в Белоруссии через интернет. Причем заказ на несколько разных препаратов он оформлял на сайте прямо со своего телефона, оставив свои контактные данные - ФИО, адрес, номер телефона. Покупка обошлась ему 7290 рублей, из которых 6840 рублей - это стоимость курса стероидов и 450 рублей - стоимость доставки.

Посылка отправилась из Минска в Благовещенск. Здесь, в почтовом отделении, ее встретили сотрудники Амурского управления ФСБ и взяли для исследования одну из ампул с препаратом, в состав которого входят запрещенные вещества. Когда благовещенец пришел за посылкой, ее изъяли.

Свою вину мужчина признал полностью, честно рассказал, как делал заказ. Преступление он совершил впервые. В итоге Благовещенский городской суд назначил ему три года лишения свободы условно.