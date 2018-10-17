На благоустройство своих поселков жители Приамурья сами потратили 173 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-17T11:52:58+03:00

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В Амурской области идет приемка объектов, которые были построены в рамках проекта инициативного бюджетирования. Суть его в том, что на благоустройство территорий деньги выделялись из бюджетов области и поселков, а еще часть средств вкладывали местные жители. Таким образом, в благоустройство сами амурчане вложили 173 тысячи рублей. Из областного «кошелька» в свою очередь выделили 4 миллиона рублей.

В октябре в эксплуатацию сдали объекты в трех селах - пилотных участниках проекта. В Ивановке, к примеру, благоустроили зону отдыха возле озера с лотосами - укрепили берега, установили оградку с площадкой, с которой можно любоваться цветами и лебедями. Всего на объект потратили 1 миллион 43 тысячи рублей (население - более 28 тысяч, местный бюджет - 71 тысяча, область - 943 тысяч).

Фото: Правительство Амурской области

В Березовке Ивановского района по этой программе реконструировали стадион - установили две новые деревянные трибуны, реконструировали бетонную трибуну, а футбольное поле выровняли и засадили газонной травой. Обошлось все это в 1 миллион 80 тысяч рублей (население - 30 тысяч, местный бюджет - 50 тысяч, область - 1 миллион).

Самым дорогим проектом стала общественная зона отдыха в селе Чигири - 9 миллионов 239 тысяч рублей. Здесь к проекту подключились спонсоры - они вложили более 6 миллионов рублей. Еще миллион дала область, два - местных бюджет, 30 тысяч - собрали жители села. Теперь в Чигирях появились детская площадка, тренажеры, светильники, скамейки и вазоны, также была благоустроена территория парка.

Фото: Правительство Амурской области

1 ноября планируется сдать еще один объект - игровую площадку во Владимировке. Проектная стоимость составила 1 миллион 411 тысяч рублей, из которых 1 миллион выделила область, 300 тысяч - местный бюджет, 85 тысяч - жители и 26 тысяч - спонсоры.

- Одновременно с приемкой уже реализованных проектов министерством финансов области совместно с органами местного самоуправления и населением продолжается подготовительная работа по участию в конкурсе в 2019 году, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области. - На 2019 год в областном бюджете на реализацию проектов инициативного бюджетирования предусмотрено около 44 миллионов рублей.