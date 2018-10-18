2018-10-18T04:38:26+03:00
Происшествия

Следователи просят амурчан помочь в поисках убийцы главы поселка Новобурейский

Уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году
Юлия ГОМАН
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До сих пор продолжается расследование убийства Андрея Новокрещенова, возглавлявшего поселок Новобурейский. Напомним, тело мужчины нашли в начале ноября 2017 года в районе моста через реку Дея, что в 12 километрах от федеральной автодороги «Чита-Хабаровск» в сторону бурейского поселка Талакан. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время следственными органами совместно с сотрудниками уголовного розыска проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие указанного преступления. В ходе проводимых мероприятий возникла необходимость привлечения широкой общественности к установлению обстоятельств совершенного преступления, - сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о преступлении, просят сообщать об этом по телефонам: 02, 8-4162-22-14-00 (дежурный следственного управления - круглосуточно), 22-14-24, 22-14-29 и в самом Новобурейске 8-41634-2-26-48.

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