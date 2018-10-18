2018-10-18T05:36:53+03:00
Происшествия

Поздно вечером в Благовещенске загорелся жилой дом на улице Чехова

Огонь повредил крышу здания
Полина ОЗЕРОВА
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Поздно вечером 17 октября в Благовещенске случился пожар в одном из жилых домов на улице Чехова. Пожарным поступило сообщение о том, что горит крыша частного одноквартирного дома.

- Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части, пожарных частей №1 и №12 города Благовещенска в составе 16 человек и четырех единиц техники. Через 12 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Огонь повредил кровлю по всей площади. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Специалистам теперь предстоит разобраться в причинах произошедшего и установить виновника.

ВАЖНО!

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов.

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