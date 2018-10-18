2018-10-18T08:02:18+03:00
Дом. Семья

В Благовещенске спасли сову, на которую нападали сороки

Птицу вывезли за город и выпустили на волю [видео]
Юлия ГОМАН
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К счастью, птица оказалась здорова. Фото: instagram.com/ohotaamurК счастью, птица оказалась здорова. Фото: instagram.com/ohotaamur
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В среду, 17 октября, в Благовещенске спасли молодую сову. На птицу напали сороки, а поскольку днем совы видят плохо, улететь она не могла - несчастная натыкалась на заборы и стены. Пернатую бедолагу заметил один из местных жителей в частном секторе в районе Первомайского парка и сообщил в областное управление по охране животного мира.

На помощь сове сразу же выехали сотрудники управления. Сову поймали и привезли в управление, где ее осмотрел специалист. К счастью, птица оказалась здорова, ее отвезли за город и выпустили на волю.

- Речь о молодой сове текущего года рождения. Скорее всего, ее подвела неопытность и плохое зрение. Оказавшись днем в районе городской застройки, она растерялась и запаниковала, чем и воспользовались сороки. Учитывая, что птица толком не видела ни нападающих, ни путей для спасания, ее жизни действительно угрожала опасность, - сообщают в управлении по охране животного мира Амурской области.

В Благовещенске заблудившуюся сову спасли и выпустили на волю..Сослепу бедолага не могла сообразить, куда лететь, и где она вообще находится. Видео: instagram.com/ohotaamur

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