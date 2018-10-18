Пенсионерам в Приамурье через WhatsApp обещают мифическую прибавку к пенсии

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-18T08:20:33+03:00

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Срочно бегите в Пенсионный фонд с паспортом, иначе останетесь без выплаты! Примерно такой посыл имеют сообщения, которые распространяются через WhatsApp. Женский голос сообщает: «Добрый день всем, всем, всем! Оглашаю информацию для всех пенсионеров. Нужно пойти в Пенсионный фонд, взять с собой паспорт и выписку с банка. И потребовать 720 рублей. Сейчас, по закону, выплачивается всем пенсионерам». Также говорится, что успеть надо до 1 ноября, иначе выплаты не будет.

Кто рассылает эти сообщения, пока неясно, но амурчане с утра начали «атаковать» Пенсионный фонд - звонят на «горячую линию», оставляют комментарии на официальных страницах в соцсетях. В отделении ПФР по Амурской области сообщают, что информация о 720 рублях не соответствует действительности.

- В интернете и многочисленных мессенджерах периодически появляются сообщения о различных выплатах пенсионерам, прибавкам к пенсии, льготам и так далее. Пенсионный фонд ежегодно проводит индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января, социальных пенсий с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Другие «прибавки» к пенсиям не запланированы, - поясняет пресс-служба амурского отделения ПФР.

ВАЖНО!

«Горячая линия» отделения ПФР по Амурской области 8(4162) 202-400, 202-390.