2018-10-18T11:04:41+03:00
Общество

В кафедральном соборе Благовещенска пройдет панихида по погибшим в Керчи

Ее совершит архиепископ Лукиан
Полина ОЗЕРОВА
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Трагедия в керченском Политехническом колледже не оставила равнодушными амурчан. По благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана в храмах пройдут заупокойные панихиды по погибшим. В частности, в Благовещенском кафедральном соборе богослужение пройдет 19 октября в 11.00. Заупокойную панихиду совершит архиепископ Лукиан. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.

Напомним, 17 октября в Керчи в Политехническом колледже один из студентов взорвал бомбу и расстрелял однокурсников - погибли 20 человек. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим. В обстоятельствах и причинах случившегося сейчас разбираются компетентные органы. Между тем после ЧП безопасностью школьников и студентов озаботились в Приамурье. В колледжах, школах и детских садах области были усилены меры безопасности, а специальные комиссии должны проверить уровень антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

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