2018-10-18T11:48:35+03:00
Происшествия

Пьяная благовещенка пнула и укусила сотрудника Росгвардии

За свое преступление женщина получила условный срок
Полина ОЗЕРОВА
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Благовещенский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая напала на сотрудника Росгвардии. Это случилось в июне 2018 года. Двое сотрудников Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из кафе на улице Октябрьской сработала «тревожная кнопка». Прибыв на место, они увидели компанию из нескольких человек, в числе которых была и подсудимая, возле заведения. Как выяснилось, она побила другую женщину. Для разбирательств ее доставили в отделение полиции. Здесь буйная горожанка (сказался выпитый алкоголь) не только не успокоилась, но наоборот стала вести себя еще агрессивней. Грубо и с матами она высказала полицейским свое недовольство, пыталась вырваться, а потом и вовсе пнула одного из сотрудников Росгвардии по ноге и укусила за руку.

К счастью для полицейского, да и для самой подсудимой, травмы оказались неопасными - кровоподтек на кисти и ссадина на голени. Смягчающими вину обстоятельствами суд посчитал признание вины и раскаяние, способствование расследованию, наличие детей и состояние здоровья матери подсудимой, а отягчающим - состояние опьянение в момент совершения преступления. В итоге горожанка отделалась условным сроком - 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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