2018-10-18T12:33:28+03:00
Общество

Из-за коммунальной аварии в Благовещенске закрыли новый музей

«Дом Саяпина» не будет работать до 1 ноября
Полина ОЗЕРОВА
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Музей "Дом Саяпина" на улице Амурской. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙМузей "Дом Саяпина" на улице Амурской. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Благовещенский городской музей «Дом Саяпина» пришлось закрыть - к счастью, лишь не время. Учреждение не будет работать до 1 ноября в связи с ликвидацией последствий порыва теплотрассы. Увы, но запланированную на 21 октября выставку-конкурс «Домашний зоопарк» пришлось отменить. О дне проведения в краеведческом музее обещают сообщить дополнительно. А вот «Домашний кукольный театр» - мероприятие, которое должно было пройти здесь 28 октября - перенесли в краеведческий музей (ул. Ленина, 165).

«Мы конечно очень надеемся, что удастся устранить проблему, но ситуация очень сложная. Вот такие вот у нас новости. Более подробную информацию о мероприятиях, запланированных в музее «Дом Саяпина» (перенесены они в музей на ул. Ленина, д.165 или отменены) Вы можете получить по тел. 52 53 83», - написали сотрудники областного краеведческого музея на своей странице в «Инстаграме».

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