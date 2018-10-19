В Благовещенске неизвестные сливали сточные воды с опасными веществами в реку Зея

СЕГОДНЯ 04:34 2018-10-19T04:34:38+03:00

Та самая труба, по которой сливают воду. Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

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Нарушение обнаружила Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура. Во время проверки обнаружилось, что в областном центре на улице Набережной из торчащей из-под земли трубы прямиком в реку Зея, причем в водоохранной зоне, сливаются сточные воды. Специалисты отобрали пробы для исследования, и оказалось, что в них превышена допустимая концентрация таких загрязняющих веществ как нитрит-ионы, фосфат-ионы и фенолы летучие.

- Поскольку собственник вышеуказанной трубы отсутствует, устранение нарушений законодательства об охране окружающей среды отнесено к полномочиям органов местного самоуправления города Благовещенска, - сообщают в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

То есть прекратить несанкционированный сброс опасных вод в Зею теперь должна городская администрация. Соответствующее исковое заявление природоохранный прокурор направил в суд, сейчас оно находится на рассмотрении.