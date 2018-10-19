Восемь школьников представят Приамурье на Всероссийском фестивале ГТО в «Артеке»

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-19T04:55:43+03:00

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Юные амурчане отправились в «Артек» на финальный этап Всероссийского летнего фестиваля ГТО. В команду, которая будет представлять наш регион, вошли восемь школьников - победителей областного фестиваля ГТО.

- Все эти ребята, как правило, специализируются в каком-либо виде спорта, что и стало залогом успешного выступления в испытаниях ГТО, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Амурской области.

К примеру, школьница из Зеи Кристина Лагода занимается плаванием, а нормативы ГТО начала сдавать сперва вместе со своей мамой, а затем уже сама.

- Интерес приходит, когда начинает получаться, затем появляются результаты - вначале она стала первой в Зее по своему возрасту, затем поехала на область и победила на зимнем, а затем и на летнем фестивале ГТО, - рассказывает мама девочки Ирина.

А вот юный благовещенец Михаил Филимонов занимается самбо. По словам его мамы Ольги, сын во всем старается быть первым, занятия этим видом спорта ему многое дали.

Финальный этап фестиваля ГТО в «Артеке» начался 18 октября и продлится до 8 ноября.

КОНКРЕТНО

Кто представляет область:

Илья Филатов (2003 г.р.) Михайловский район, с. Поярково

Илья Веремейчук (2003 г.р.) Благовещенский район, с. Новопетровка

Юлия Шабельникова (2004 г.р.) Благовещенский район, с. Марково

Виктория Понаморенко (2004 г.р.) г. Зея

Михаил Филимонов (2006 г.р.) г. Благовещенск

Егор Кувшинов (2006 г.р.) Белогорский район, с. Возжаевка

Кристина Лагода (2006 г.р.) г. Зея

Анастасия Колмакова (2006 г.р.) Михайловский район, с. Поярково