В Тынде подростки устроили опасную прогулку по крыше недостроенного здания

СЕГОДНЯ 07:10 2018-10-19T07:11:15+03:00

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Опасные игры устроили подростки в амурском городе Тында. Несколько ребят залезли на крышу недостроенного здания. Это заметила одна из местных жительниц и рассказала в паблике «Подслушано в Тынде»: «Стоя на балконе, увидела детей гуляющих по крыше недостроенного здания, бывшая Александра. Мало того, один мальчишка держал за шиворот и трепал другого мальчика, который явно побаивался там находиться, а третий срывал с него шапку».

К счастью, с крыши никто из них не упал, подростки спустились вниз по железной решетке на стене, а затем перелезли через забор и ушли. «В милицию я, конечно, позвонила, но так никого и не дождалась. Если вы узнали в ребятах своих детей - убедительная просьба провести профилактические беседы!!!!» - добавила женщина.

В комментариях под этой записью местные жители высказались за то, что хозяина стройки следует оштрафовать, поскольку никто не следит за объектом и туда могут забраться дети. Поступило даже предложение обратиться в администрацию города, чтобы она выкупила здание и сделала там музыкальную школу.

Впрочем, один из участников обсуждения не увидел в ситуации ничего страшного: «Народ, ну вы чего, вы сами в детстве что делали-то? Ну залазают на крыши, пусть, будто вы таким ничем не занимались, глупости тут пишете, а если вам стройка не нравится, уже там жалуйтесь куда повыше, а не в комментарии пишите....»