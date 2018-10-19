За сохранностью нового путепровода в Свободном будет следить «РЖД»

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-19T07:50:38+03:00

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В Амурской области сегодня, 19 октября, работает дальневосточный полпред президента Юрий Трутнев. Он осмотрел место обрушения моста в Свободном и отметил, что новый путепровод должны передать на содержание и эксплуатацию «РЖД». По словам Юрия Трутнева, если от прочности моста зависит движение по Транссибу (напомним, рухнувший мост проходил над железнодорожными путями), то и содержать его должна железная дорог. А в местном городском бюджете денег на это просто нет.

- Я прошу вас: готовьтесь к приемке этого моста на баланс «РЖД», я такое поручение дам Минтрансу и «РЖД», - добавил полпред, обращаясь к начальнику Забайкальской железной дороги Александру Скачкову. - Во-первых, его надо быстро восстановить, а во-вторых, необходимо сделать так, чтобы он больше никогда не падал. Те люди, которые его эксплуатируют и содержат, должны обладать необходимыми финансовыми средствами и компетенциями. А муниципалитет за это отвечать не может, у него другие вопросы. Нельзя «вешать» на муниципалитеты объекты повышенной опасности.

Полпред также отметил, что строить новый мост будут либо за счет федерального бюджета, либо опять же «РЖД» - у самой области нет на это денег (напомним, власти решили, что восстанавливать рухнувшую конструкцию не будут, а на новый путепровод необходимо 2 миллиарда рублей). Юрий Трутнев пообещал помочь выстроить взаимоотношения по этому вопросу между Правительством РФ и «Российскими железными дорогами». Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.