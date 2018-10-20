В Приамурье охранник геологического участка ушел с места работы и пропал

СЕГОДНЯ 04:43 2018-10-20T04:43:17+03:00

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В Зейском районе Амурской области 17 октября пропал мужчина. Сообщение об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу района поступило в пятницу, 19 октября, около 11 часов. В тот же день в 13.40 на поиски отправилась поисково-спасательная группа из города Зея.

Сообщается, что 61-летний мужчина, житель села Овсянка Зейского района, работает охранником на геологическом участке, который находится в 22 километрах от села Ивановка. 17 октября он ушел с участка и пропал.

«До настоящего времени его местоположение неизвестно. Надеемся на лучшее», - сообщают сотрудники Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности на своей странице в Instagram.