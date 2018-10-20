2018-10-20T05:39:18+03:00
Происшествия

На одной из баз в Благовещенске неизвестные убили мужчину

Возбуждено уголовное дело
Юлия ГОМАН
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Тело мужчины было найдено 19 октября на одной из баз в отдаленном районе Благовещенска. В мессенджерах благовещенцы обсуждают случившееся, рассказывая друг другу, что ночью здесь якобы зарезали сторожа.

Факт обнаружения тела подтвердили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, но подробности пока не сообщаются:

- На одной из баз Благовещенска было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. На место выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе также добавили, что сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливает лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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