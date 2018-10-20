Ради работы в России китаец незаконно переплыл Амур

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-20T06:48:29+03:00

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33-летнего китайца обвиняют в незаконном пересечении границы без документов на право въезда в Россию. По версии следствия, 1 сентября 2018 года иностранец, находясь в Хэйхэ, решил перебраться вплавь через Амур, чтобы устроиться на работу в России. Что он и сделал в тот же вечер, причем не таясь, в районе четвертого километра реки Верхний Амур.

Впрочем, устроиться на работу мужчина так и не успел - в тот же день его задержали амурские пограничники. Иностранца заключили под стражу на время расследования уголовного дела. И вот 18 октября дело передали в Благовещенский городской суд.

- За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, - сообщает прокуратура Амурской области.