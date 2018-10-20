В амурском Белогорске в ДТП погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 07:04 2018-10-20T07:04:33+03:00

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В пятницу, 19 октября, в городе Белогорске Амурской области на улице Чехова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 80-летняя женщина-пешеход.

По предварительным данным, автомобиль наехал на пожилую амурчанку в тот момент, когда она переходила проезжую часть. В итоге пенсионерка получила травмы, пострадавшую увезли в больницу. К сожалению, медикам не удалось ее спасти - женщина скончалась в больнице.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.