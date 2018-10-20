2018-10-20T07:04:33+03:00
Происшествия

В амурском Белогорске в ДТП погибла пенсионерка

Пожилую женщину сбил автомобиль
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 октября, в городе Белогорске Амурской области на улице Чехова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 80-летняя женщина-пешеход.

По предварительным данным, автомобиль наехал на пожилую амурчанку в тот момент, когда она переходила проезжую часть. В итоге пенсионерка получила травмы, пострадавшую увезли в больницу. К сожалению, медикам не удалось ее спасти - женщина скончалась в больнице.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ради работы в России китаец незаконно переплыл Амур
На одной из баз в Благовещенске неизвестные убили мужчину
В Приамурье охранник геологического участка ушел с места работы и пропал
За сохранностью нового путепровода в Свободном будет следить «РЖД»
В Тынде подростки устроили опасную прогулку по крыше недостроенного здания
Восемь школьников представят Приамурье на Всероссийском фестивале ГТО в «Артеке»
В Благовещенске неизвестные сливали сточные воды с опасными веществами в реку Зея
Из-за коммунальной аварии в Благовещенске закрыли новый музей
Пьяная благовещенка пнула и укусила сотрудника Росгвардии
В кафедральном соборе Благовещенска пройдет панихида по погибшим в Керчи
Пенсионерам в Приамурье через WhatsApp обещают мифическую прибавку к пенсии
В Благовещенске спасли сову, на которую нападали сороки
Поздно вечером в Благовещенске загорелся жилой дом на улице Чехова
Следователи просят амурчан помочь в поисках убийцы главы поселка Новобурейский
На благоустройство своих поселков жители Приамурья сами потратили 173 тысячи рублей
Житель Благовещенска купил стероиды и попал под суд
Полицейский из Тамбовки представит Приамурье на заключительном этапе конкурса «Народный участковый-2018»
В Приамурье разыскивают мужчину, который пропал еще в августе
В Сковородинском районе на автодороге «Амур» сгорел мост
В Благовещенске пожарные потушили крышу Центрального рынка