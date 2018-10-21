Свирепый амурчанин избил подростка, чтобы разобраться в краже телефона

СЕГОДНЯ 02:40 2018-10-21T02:40:15+03:00

В итоге он причинил несовершеннолетнему тяжкий вред здоровью

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Житель амурского села Чигири избил подростка металлической рукоятью топора. В результате он причинил несовершеннолетнему тяжкий вред здоровью. Как выяснилось, вспышка ярости произошла в тот момент, когда 22-летний парень решил узнать, причастен ли юноша к краже телефона.

Как сообщает прокуратура Амурской области, рукоятью топора мужчина нанес около 10 ударов. Три из них точно попали в голову несчастному.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

После расследования суд постановил признать 22-летнего парня виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.