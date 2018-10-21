2018-10-21T03:12:35+03:00
Происшествия

В Приамурье огнеборцы тушили первые за осенний период природные пожары

За один день огнеборцы выезжали на ликвидацию огня 9 раз
Сергей КОШМЕЛЕВ
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В Амурской области пожарные впервые за осень тушили палы сухой растительности. В общей сложности специалисты выезжали бороться с огнем 9 раз. Это было 19 октября.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Амурской области, палы были зарегистрированы в Тамбовском, Свободненском, Серышевском, Октябрьском и в Бурейском районах, а также в Благовещенске. В их тушении были задействованы 58 человек личного состава и 14 единиц техники.

Также отмечается, что в регионе с 8 октября установлен особый противопожарный режим.

«На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, а также сжигание мусора, выжигание травы и разведение костров», - рассказал Сергей Чебыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области.

За нарушение правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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