2018-10-21T10:02:46+03:00
Происшествия

Амурские зоозащитники спасают от смерти енота из кинофильма

Зверьку дали имя Ракета, в честь персонажа киновселенной Marvel
Сергей КОШМЕЛЕВ
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Енот РакетаЕнот Ракета
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В Благовещенске под колесами машины оказался енот. Животное буквально вылетело под колеса проезжающего автомобиля рядом с постом ДПС. Амурские зоозащитники в настоящее время выхаживают зверька, они дали ему имя, в честь персонажа киновселенной Marvel – Ракета.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Фонда помощи «Горячие сердца», в салоне того самого авто находились девушки, они сразу же отвезли пострадавшую зверюшку в ветеринарную клинику. Сотрудники осмотрели Ракету и сделали рентген. По их результатам, у малыша оказался сломан таз, однако чувствительность в лапах осталась.

21 октября у Ракеты назначена операция, животному должны вставить 3 металлические конструкции, которые помогут восстановить кости. Это довольно дорогая операция, ведь сумма варьируется в пределах 20 тысяч рублей.

Поэтому Фонд помощи «Горячие сердца» обращается ко всем амурчанам, если кто-либо желает помочь еноту Ракете, нужно позвонить по следующему номеру телефона: 8924-841-13-99 (волонтер Алла Велигжанина), или найти всю нужную информацию в Instagram-аккаунте организации.

Благовещенские волонтеры выхаживают енота, пострадавшего в ДТП.

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