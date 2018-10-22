Часть Белогорска сидела без света из-за обрезки деревьев
Днем в воскресенье, 21 октября, часть домов в Белогорске Амурской области остались без электроэнергии. Дело в том, что энергетики проводили работы по созданию охранной зоны линий электропередач в центре города - проще говоря, занимались обрезкой деревьев. И случайно сбили одну из опор.
В итоге без света пришлось сидеть жителям домов от улицы Северной до железнодорожного вокзала. Сообщение о случившемся на пульт оперативного дежурного от жителей города поступило в 14.00. На место выезжала ремонтная бригада энергетиков - семь человек и три единицы техники.
Полностью восстановить электроснабжение энергетики смогли в тот же день к 21.30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белогорска.