2018-10-22T06:19:19+03:00
Происшествия

Часть Белогорска сидела без света из-за обрезки деревьев

Энергетики случайно сбили одну из опор
Юлия ГОМАН
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Днем в воскресенье, 21 октября, часть домов в Белогорске Амурской области остались без электроэнергии. Дело в том, что энергетики проводили работы по созданию охранной зоны линий электропередач в центре города - проще говоря, занимались обрезкой деревьев. И случайно сбили одну из опор.

В итоге без света пришлось сидеть жителям домов от улицы Северной до железнодорожного вокзала. Сообщение о случившемся на пульт оперативного дежурного от жителей города поступило в 14.00. На место выезжала ремонтная бригада энергетиков - семь человек и три единицы техники.

Полностью восстановить электроснабжение энергетики смогли в тот же день к 21.30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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