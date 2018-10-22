2018-10-22T09:21:44+03:00
Общество

Список возможных имен для аэропорта Благовещенска сокращен до 10

Аэропорт могут назвать в честь летчика, художника и даже кинорежиссера
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Список имен-претендентов утвердила Общественная палата Амурской области. Изначально различные организации региона представили 13 кандидатур, однако в итоге список сократили до десяти.

- Выдвинутую пограничниками кандидатуру Михаила Павленко сняли, потому что по ней было недостаточно информации, - рассказала ведущий менеджер по связям с общественностью Общественной палаты Амурской области Ирина Тюкалова. - Также были сняты две кандидатуры, которые выдвигало ДВОКУ. Первоначально они предлагали трех претендентов - Александра Молодчия, Нину Распопову и Альберта Слюсаря, но по собственному решению оставили только Слюсаря. Потому что он их выпускник, имеет к ним непосредственное отношение.

В результате сейчас в первоначальный список имен-претендентов входят: Николай Муравьев-Амурский, Виктор Евсеев, Михаил Орлов, Валерий Приемыхов, святитель Иннокентий Вениаминов, Альберт Слюсарь, Дмитрий Пешков, Александр Тихомиров, Григорий Федосеев и Леонид Гайдай. Однако все еще может измениться. С 22 октября стартует второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого и выбирается имя для аэропорта. Во время второго этапа благовещенцы смогут предложить свой вариант имени на сайте: великиеимена.рф.

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