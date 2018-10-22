2018-10-22T09:52:06+03:00
Происшествия

В селе Чигири на 12-летнего ребенка наехал КамАЗ

Пытаясь уйти от столкновения, водитель выехал на встречную полосу
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП, в котором пострадал юный пешеход, случилось днем в субботу, 20 октября, в селе Чигири. На нерегулируемом перекрестке улиц Центральная - Светлая водитель на КамАЗе наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Больше того, пытаясь уйти от столкновения, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя «Тойотами». В итоге юного пешехода увезли в больницу с травмами.

Еще один несовершеннолетний пострадал в ДТП на следующий день в Благовещенске. На регулируемом перекрестке Октябрьская - Островского на автомобиле Toyota Vitz, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Toyota Funcargo, которая ехала навстречу. В машине находилась 16-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Девушку с травмами также увезли в больницу.

Всего за пятницу и выходные дни в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировали 69 ДТП, в четырех из них шесть человек получили травмы.

К слову, в октябре случилось уже шесть ДТП с участием несовершеннолетних, причем из-за того, что водители нарушали ДТП. По вине самих детей и подростков за это время происшествий не было. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Список возможных имен для аэропорта Благовещенска сокращен до 10
Часть Белогорска сидела без света из-за обрезки деревьев
Амурские зоозащитники спасают от смерти енота из кинофильма
В Приамурье огнеборцы тушили первые за осенний период природные пожары
Свирепый амурчанин избил подростка, чтобы разобраться в краже телефона
В амурском Белогорске в ДТП погибла пенсионерка
Ради работы в России китаец незаконно переплыл Амур
На одной из баз в Благовещенске неизвестные убили мужчину
В Приамурье охранник геологического участка ушел с места работы и пропал
За сохранностью нового путепровода в Свободном будет следить «РЖД»
В Тынде подростки устроили опасную прогулку по крыше недостроенного здания
Восемь школьников представят Приамурье на Всероссийском фестивале ГТО в «Артеке»
В Благовещенске неизвестные сливали сточные воды с опасными веществами в реку Зея
Из-за коммунальной аварии в Благовещенске закрыли новый музей
Пьяная благовещенка пнула и укусила сотрудника Росгвардии
В кафедральном соборе Благовещенска пройдет панихида по погибшим в Керчи
Пенсионерам в Приамурье через WhatsApp обещают мифическую прибавку к пенсии
В Благовещенске спасли сову, на которую нападали сороки
Поздно вечером в Благовещенске загорелся жилой дом на улице Чехова
Следователи просят амурчан помочь в поисках убийцы главы поселка Новобурейский
На благоустройство своих поселков жители Приамурья сами потратили 173 тысячи рублей
Житель Благовещенска купил стероиды и попал под суд
Полицейский из Тамбовки представит Приамурье на заключительном этапе конкурса «Народный участковый-2018»
В Приамурье разыскивают мужчину, который пропал еще в августе
В Сковородинском районе на автодороге «Амур» сгорел мост
В Благовещенске пожарные потушили крышу Центрального рынка