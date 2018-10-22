В селе Чигири на 12-летнего ребенка наехал КамАЗ

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-22T09:52:06+03:00

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ДТП, в котором пострадал юный пешеход, случилось днем в субботу, 20 октября, в селе Чигири. На нерегулируемом перекрестке улиц Центральная - Светлая водитель на КамАЗе наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Больше того, пытаясь уйти от столкновения, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя «Тойотами». В итоге юного пешехода увезли в больницу с травмами.

Еще один несовершеннолетний пострадал в ДТП на следующий день в Благовещенске. На регулируемом перекрестке Октябрьская - Островского на автомобиле Toyota Vitz, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Toyota Funcargo, которая ехала навстречу. В машине находилась 16-летняя пассажирка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Девушку с травмами также увезли в больницу.

Всего за пятницу и выходные дни в Благовещенске и Благовещенском районе зарегистрировали 69 ДТП, в четырех из них шесть человек получили травмы.

К слову, в октябре случилось уже шесть ДТП с участием несовершеннолетних, причем из-за того, что водители нарушали ДТП. По вине самих детей и подростков за это время происшествий не было. Об этом сообщает городской отдел ГИБДД.