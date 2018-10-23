В Приамурье при падении машины с парома погиб человек
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, случившейся на переправе через реку Гилюй
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Следователи начали доследственную проверку по факту гибели мужчины во время переправы через одну из рек в Приамурье. Предварительно сообщается, что ЧП случилось 5 октября на реке Гилюй. Погибший - 50-летний житель города Зея. Известно, что во время переправы с парома в воду упал автомобиль УАЗ, его водитель утонул.
- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.