В Приамурье при падении машины с парома погиб человек

СЕГОДНЯ 03:49 2018-10-23T03:49:41+03:00

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, случившейся на переправе через реку Гилюй

Изменить размер текста: A A

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели мужчины во время переправы через одну из рек в Приамурье. Предварительно сообщается, что ЧП случилось 5 октября на реке Гилюй. Погибший - 50-летний житель города Зея. Известно, что во время переправы с парома в воду упал автомобиль УАЗ, его водитель утонул.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.