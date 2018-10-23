В Благовещенске обворовали китайца на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-23T09:06:44+03:00

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Преступление благовещенец совершил ещё будучи несовершеннолетним. По информации пресс-службы Благовещенского городского суда, мысль о краже у молодого человека возникла внезапно, когда он проходил мимо дома по улице Партизанской. И он тут же исполнил задуманное - влез в квартиру и украл едва ли не всё ценное, что там было. Он вынес 38 тысяч юаней (около 314 тысяч рублей), мокасины стоимостью 20 тысяч рублей, фотоаппарат за 17 тысяч рублей и несколько наручных часов общей стоимостью 180 тысяч рублей.

Поначалу благовещенец полностью признал вину, однако позже начал её отрицать. Но следователи доказали, что кражу совершил всё-таки подсудимый. В результате он отправился на 6,5 года в исправительную колонию общего режима. Всю сумму ущерба молодому человеку придется уплатить.